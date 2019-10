Băsescu, despre lipsa unei aeronave prezidențiale: Suntem de râsul lumii. Se poate întâmpla o catastrofă în țară și președintele, în loc să vină rapid, așteaptă avionul prin aeroporturi (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că guvernele României se joacă cu focul, căci de atâția ani nu s-au îngrijit să existe o aeronavă prezidențială. Fostul șef de stat susține că dacă se va întâmpla o catastrofă și președintele țării va fi în străinătate, va pierde timp așteptând un avion de linie, în loc să revină cât mai rapid în țară. Suntem de râsul lumii, a mai spus Băsescu.

„Acum se perpetuează o situație care a apărut în 2010, dacă nu mă înșel, când aeronava prezidențială n-am mai putut zbura. N-a mai avut acte de siguranță să zboare și cu asta basta. De atunci, orice președinte închiriază o aeronavă. Vă pot spune că România se joacă cu focul, guvernele se joacă cu focul. În timp ce președintele poate fi plecat la zeci de ore distanță zbor cu avionul, în țară se poate întâmpla o catastrofă. Ai nevoie să vină președintele, să vină urgent în țară. Dacă îl lăsăm să așteaptă o aeronavă de linie, care eventual să mai facă și trei escale până ajunge la București, nu putem fi decât de râsul lumii. În momentul de față suntem de râsul lumii”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

