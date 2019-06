Pe 26 mai, la alegerile europarlamentare, victoria a aparținut românilor, care au dat o lecție PSD-ului, susține Traian Băsescu, viitor europarlamentar din partea PMP, pentru B1 TV.

Românii au câștigat, pentru că s-au revoltat, a insistat fostul șef de stat.

”Cea mai mare victorie au obținut-o românii, care s-au revoltat, și PSD a văzut ce înseamnă revolta românilor din Diaspora, care a avut ecou puternic în votul din țară, pentru că familiile celor umiliți în diaspora au votat ce le-au cerut aceștia. Deci, în primul rând, ei au câștigat, că PSD a pierdut foarte mult prin neasigurarea condițiilor de vot. A enervat pe oricine s-a dus la vot! E clar pentru mine că PSD, vrea, nu vrea, acceptă și ideile democratice. Că pentru ei e evident că dreptul la vot e o chestie așa... un fel de ”mai vedem noi”...”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

