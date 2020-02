Traian Băsescu: Am ajuns la o asemenea lipsă de moralitate a clasei politice, încât a ajuns să facă jocuri de interes personal sau de partid în detrimentul țării (VIDEO)

Traian Băsescu a criticat decizia PNL de a împinge situația politică spre declanșarea alegerilor anticipate și a denunțat „lipsa de moralitate a clasei politice, și aflată la putere, și în opoziție”.

„Categoric va exploda în fața tuturor artizanilor acestui program de punere în instabilitate a României, pentru că, aici, cu scuzele de rigoare, eu nu pot să judec decât de pe poziția unuia care a fost președinte al României. Ce a făcut majoritatea temporară a opoziției condusă de liberali este un lucru care nu se face. Adică dacă ai dat jos guvernul aflat la putere și ai realizat o majoritate, guvernează, frate! Guvernează pentru că este una dintre obligațiile fundamentale a celor care primesc girul guvernării. Să guverneze, și nu să planifice instabilitatea”, a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la Tudor Mușat.

Referitor la poziția PNL privind teama că PSD îi va bloca reformele în Parlament, motiv pentru care este de preferat întoarcerea la electorat, Traian Băsescu a afirmat: „Asta este pentru consumul dumneavoastră și al populației, al electoratului. Un guvern, când se află la putere, are mai multe instrumente să își impună punctul de vedere, nu neapărat majorități largi. Ei au avut o majoritate când au preluat puterea, deci acea putere era prezumată că ar fi majoritatea cu care să guverneze. Aveau câteva lucruri de făcut. Au făcut câteva lucruri bune. Au preferat intrarea în acest joc stupid al instabilității. Gândiți-vă că urmează vreo două luni, cât se face jocul cu guvernele care vin și nu au noroc în viață, după care urmează o campanie. Cine mai stă de campanie atunci, după vacanța de vară, cine va face când mai ai două luni până la alegeri? Mi se pare o decizie politică de o stupizenie rară”.

Întrebat dacă Guvernul Orban avea cum să promoveze proiectul pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi și altfel decât prin moțiune de cenzură, Traian Băsescu a răspuns: „N-aveau decât varianta asumării sau ordonanța de urgență. Ordonanța de urgență ar fi fost mai sigură, pentru că depindea strict de Avocatul Poporului dacă o atacă sau nu.

„Am ajuns la o asemenea lipsă de moralitate a clasei politice, și aflată la putere, și în opoziție, încât au ajuns să facă jocuri politice de interes personal sau interes de partid în detrimentul țării. Dragnea a făcut la fel, și-a dat jos două guverne din interes personal. Iohannis face la fel, provoacă căderi de guvern, că are el în cap să facă alegeri anticipate cu trei luni înainte de termen. Este stupid!”, a mai spus fostul președinte.

