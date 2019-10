Traian Băsescu și o poveste despre „onorabilul Parlament”. „N-ai ce-i face, că nu poți să-l arestezi” (VIDEO)

Traian Băsescu nu crede deloc în scenariul alegerilor anticipate. Date fiind condițiile prevăzute în Constituție ce trebuie îndeplinite, fostul președinte crede că organizarea unui astfel de scrutin nu poate fi decât o iluzie. Ca un argument în plus, europarlamentarul PMP a amintit, pentru B1 TV, un episod de pe vremea când era șef de stat.

„Am vrut să declanșez anticipate în timpul guvernului Boc, când am rămas fără majoritate, și am venit cu Lucian Croitoru și apoi cu Negoiță și onorabilul Parlament a trântit primul guvern și, când i-am trimis a doua propunere, n-a mai venit la serviciu și l-a lăsat acolo mult și bine.

Asta deoarece în Constituție spune că premierul desemnat e obligat să prezinte echipa și programul în zece zile, dar pentru Parlament nu stabilește un calendar precis și, chiar dacă ar stabili, Parlamentului n-ai ce-i face, că nu poți să arestezi Parlamentul”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.