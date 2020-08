Traian Băsescu, candidatul PMP la Primăria Capitalei: Sunt în competiție cu PSD, nu cu Nicușor Dan. Există prea multe lucruri care au rămas acolo unde le-am lăsat (VIDEO)

Traian Băsescu va candida din partea PMP la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, scrutin pe care l-a câștigat deja de două ori în trecut, și a subliniat că este în competiție cu PSD, nu cu Nicușor Dan, independentul susținut de PNL și USR-PLUS în cursa pentru postul de primar general al Bucureștiului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.