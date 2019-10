Băsescu: În cazul „Caracal” sunt o groază de profitori / Monica Melencu trebuia să înțeleagă că, oricât de necăjită ar fi, legea e și pentru ea / Amenda era uriașă, dar anularea administrativă e ilegală (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat că, în opinia sa, președintele Klaus Iohannis nu a avut o abordare corectă atunci când a ieșit la declarații și i-a cerut lui Felix Bănilă să demisioneze de la șefia DIICOT. Fostul președinte s-a referit pe larg și la amenda primită de mama Luizei Melencu, pentru faptul că a refuzat prelevarea de probe biologice.

Băsescu a insistat că, oricât de necăjită ar fi Monica Melencu, trebuia să înțeleagă faptul că legea e și pentru ea, iar dacă o instanță judecătorească a decis că trebuie să accepte prelevarea de probe, atunci așa trebuia să se întâmple. Pe de altă parte, europarlamentarul PMP consideră că de vină pentru atitudinea femeii sunt anumite persoane care exercită o influență negativă în cazul „Caracal”. Cu această ocazie s-a referit la Alexandru Cumpănașu. Traian Băsescu a mai spus că amenda dată Monicăi Melencu este uriașă dar, chiar și așa, trebuia contestată în instanță, iar anularea acesteia pe cale administrativă de către DIICOT este „ilegală”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.