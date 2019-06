Traian Băsescu, către PSD: Voi nu vă dați seama cum vă vedeți din afară. Nu cred că aveți pe cineva mai bun decât doamna Dăncilă, așa cum e ea (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a avut un mesaj ironic pentru cei de la PSD, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”. Adresându-se social-democratului Liviu Pop, prezent în studioul B1 TV, europarlamentarul PMP a susținut că în PSD nu există niciun membru mai bun decât premierul Viorica Dăncilă.

”Așa cum e doamna Dăncilă, arătați-mi unul mai bun decât dânsa în PSD. Nu cred că aveți pe cineva mai bun decât doamna Dăncilă, așa cum e doamna Dăncilă. Voi nu vă dați seama cum vă vedeți din afară. Voi vă credeți deștepți când sunteți acolo, între voi, și mergeți cu programul lui Daddy care a nenorocit țara, fără să înțelegeți ce faceți. Nu sunteți niște oameni neapărat vinovați pentru că, dacă nu înțelegeți, asta e, atât puteți face pentru țara asta”, a declarat Traian Băsescu.

