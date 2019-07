Curtea Constituțională a respins inițiativele legislative de modificare a Constituției, în sensul interzicerii amnistierii sau grațierii corupților, cu argumentul că măsura ar încălca principiul egalității și ar echivala cu o suprimare a demnității umane.

CCR a luat o decizie care nu putea fi alta, susține europarlamentarul PMP Traian Băsescu, pentru B1 TV. Fostul șef de stat a insistat că lupta împotriva corupției nu poate fi purtată cu încălcarea legilor și a Constituției.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.