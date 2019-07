Băsescu, întrebat dacă Iohannis se putea consulta cu judecătorii CCR: Nu. Eu am făcut o dată această încercare și am fost atenționat de Zegrean, președintele de atunci al Curții (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că președintele Klaus Iohannis a greșit când și-a asumat obiectivul de revizuire a Constituției, căci normal ar fi fost să se concentreze pe modificarea Codului Penal.

Întrebat dacă judecătorii CCR numiți de Iohannis nu-i puteau spune acestuia, la o discuție informală, că nu e bine ce face, Băsescu a răspuns: ”nu. Eu am făcut o singură dată această încercare de a mă consula cu judecătorii CCR, înainte de o decizie și am fost atenționat de președintele CCR de atunci, de Zegrean”.

”E o responsbailitate uriașă a celui care cheamă poporul la vot, să-l întrebe un lucru viabil din punct de vedere constituțional. Democrația nu se salvează prin nerespectarea Constituției. Președintele putea să se ducă în Codul Penal, nu în revizuirea Constituției, adică să-și facă un obiectiv din modificarea Codului Penal”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

