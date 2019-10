Traian Băsescu, despre cei care refuză guvernarea: „Își bat joc nu de PNL, ci de electorat. Vor începe să ne crească dobânzile” / Cine a făcut diferența la moțiune, în opinia fostului președinte (VIDEO)

Traian Băsescu a explicat, vineri seară, în direct pe B1 TV, că partidele care nu vor să intre la guvernare, după ce au dărâmat Guvernul Dăncilă prin moțiune de cenzură, „își bat joc nu de PNL, ci de electorat”, pentru că, astfel, „creează o atmosferă de care România nu are nevoie”.



„Își bat joc nu de PNL, ci de electorat. Creează o atmosferă de care România nu are nevoie. În afară de faptul că, după părerea mea, strategic s-a greșit. Guvernul Dăncilă nu trebuia dărâmat acum, ci după ce Klaus Iohannis câștiga alegerile. Așa și-a legat o piatră de picior. Dar imperativul 0 acum, și din punct de vedere electoral - al dreptei, dar și din punct de vedere al interesului național - de care nu poți să nu ții cont, este restabilirea guvernării. În lipsa acestui lucru, fiind o țară care săptămânal împrumută bani ca să plătească pensiile și salariile, vă rog să mă credeți că în câteva zile vor începe să ne crească dobânzile”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



În acest context, fostul președinte a subliniat că nu Opoziția tradițională a dărâmat Guvernul Dăncilă, având în vedere că nu a fost prima moțiune inițiată de PNL, USR și PMP, ci eforturile foștilor aliați PSD au făcut în final diferența. Traian Băsescu făcea referire la UDMR, ALDE și Pro România.



„În primul rând, le spun că au o responsabilitate. Gândiți-vă că Guvernul Dăncilă nu a fost dărâmat de Opoziție. Opoziția a fost, timp de trei ani, PNL, USR, PMP. Această Opoziție a încercat de trei ori să dărâme Guvernul și nu a reușit. S-a reușit dărâmarea Guvernului Dăncilă abia când au venit aliați din guvernarea PSD. Adică UDMR, ALDE și Pro România. Numai cu sprijinul lor s-a putut dărâma Guvernul. Ei trebuiau să înțeleagă că, în momentul când dai jos un Guvern, ai responsabilitatea să pui altul. Nu poți să spui l-am dat jos pe acesta și nu îmi mai pasă. Este clar pentru toată lumea că Opoziția nu are suficiente voturi nici să dea jos un Guvern, nici să instaleze un Guvern”, a adăugat Traian Băsescu.



Totodată, eurodeputatul a mai afirmat că Legea salarizării, dar și cea pensiilor nu trebuie suspendate, pentru că România „are resurse, împrumutând”, să își asume ambele cheltuieli.

„Tema cu reducerea cheltuielilor nu trebuie abandonată, dar tema cu reducerea, anularea Legii pensiilor, suspendarea aplicării Legii salarizării și a pensiilor trebuie uitate, pentru că nu se vor pune în practică. România are resurse, împrumutând, să plătească și salariile, și pensiile. Discutăm de o etapă, care se prefigurează cu creștere economică pe termen mediu”, a mai precizat fostul președinte al României, Traian Băsescu, în direct pe B1 TV.



Declarațiile eurodeputatului, care a deschis lista PMP la alegerile din mai, vin la puțin timp după ce a negat speculațiile lansate în spațiul public conform cărora ar urma să fie premier dacă Ludovic Orban nu reușește să își valideze cabinetul. (Detalii AICI)



Ideea a pornit de la Robert Turcescu, care a spus că cine vrea alegeri anticipate ar trebui să-l propună pe Băsescu prim-ministru, dacă Executivul Orban pică la votul în Parlament. Fostul președinte sigur nu va fi votat, prin urmare pică și al doilea guvern, deci ajungem la anticipate.

