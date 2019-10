Noile imagini prezentate de Libertatea, surprinse în timpul intervenției după tragedia de la ”Colectiv”, arată hărmălaia și dezordinea în care s-a acționat, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV. În opinia europarlamentarului PMP, o mare greșeală a fost „că Salvarea a fost distrusă în detrimentul unui ISU deservit în principal de pompieri”.

„Greu de spus ce a fost. Există, însă, o singură certitudine: acest document arată hărmălaia și dezordinea în care s-a intervenit. Am auzit întrebarea ”s-a activat planul roșu?”, deci cei care conduceau operațiunile nu știau dacă e activat planul roșu sau nu. Se vede, deci, o mare dezordine, foarte mulți comandă și vorbesc, în loc să fie o singură voce care vorbește.

Vă mărtusisesc că imaginile îmi aduc aminte de un eveniment pe care l-am trăit eu. Eram comandant pe petrolierul Argeș - unii fac o dezinformare legată de acest eveniment - am luat foc eu și tot ce era în port, 36 de nave, dar dacă nava n-a făcut explozie, pentru că eram încărcat cu nafta, a fost pentru că la ordin a fost o singură voce. Mai mult se arăta cu degetul decât se vorbea. Aici trebuia să fie o minte limpede.

Marea problemă pe care am sesizat-o e că Salvarea a fost distrusă în detrimentul unui ISU deservit în principal de pompieri. Aici avem nevoie de medici. Și pe șosele, când sunt accidente, cei afectați au nevoie de medici, nu de pompieri făcuți paramedici cu o școlarizare mai mult sau mai puțin consistentă”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

