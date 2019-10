Eurodeputatul PMP Traian Băsescu consideră că „garnitura” de partide, care a dărâmat Guvernul Dăncilă, trebuia să-și manifeste sprijinul pentru un nou cabinet, în speță cel alcătuit de Ludovic Orban.



„Aici discutăm de un lucru simplu. Ai dus țara în instabilitate și ai lăsat-o așa, dărâmând un Guvern și neparticipând la punerea celui de-al doilea nu faci decât să fii un ticălos de politician, și atât. În mod normal, exact garnitura care a dărâmat Guvernul Dăncilă trebuia să fie, astăzi, anunțată ca fiind garnitura de partide care susțin instalarea noului Guvern, a Guvernului Orban”, a explicat, joi, Traian Băsescu, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu.



În acest context, fostul președinte al României i-a acuzat pe liderii UDMR, ALDE și Pro România pentru că ezită să sprijine formarea Guvernului Orban, având în vedere că au făcut parte dintre cei ce au pus capăt mandatului Vioricăi Dăncilă la Palatul Victoria.



„Aici discutăm de o mare ticăloșie. Oamenii aceștia și Tăriceanu, și Ponta, și Hunor au sprijinit demolarea Guvernului Dăncilă, dând de înțeles că vor merge și la instalarea unui nou Guvern. După ce s-au văzut cu Guvernul Dăncilă dat jos, fiecare își rezolvă interesele lui. Nu le pasă că România intră într-o cliză politică. Lipsa unui Guvern așezat prin votul Parlamentului înseamnă criză politică”, a adăugat Traian Băsescu.



Eurodeputatul și-a nuanțat declarația și le-a adus câteva calificative tranșante lui Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta, explicând care a fost, în opinia sa, jocul de momentul al fiecăruia.



„Este evident că Ponta a participat la această demolare de Guvern pentru că a avut ca obiectiv să recapaciteze tot PSD, sub autoritatea lui, mă rog, sau sub bagheta lui. Pe de altă parte, îl interesa demolarea premierului, care și el este un candidat și era în competiție cu Mircea Diaconu. Deci el și-a făcut niște interese. Dorința lui de a juca ambele felii ale PSD l-a făcut să participe la dărâmarea Guvenrului Dăncilă.



Tăriceanu, tipul de lipitoare clientelară, care și el să se lipească undeva. A participat la dărâmarea Guvernului Dăncilă și acum așteaptă, poate îi dă cineva o ciozvârtă pentru cei din spatele lui”, a mai spus Traian Băsescu.



El nu l-a menajat nici pe Dan Barna, pe care l-a acuzat pentru faptul că USR nu dorește să participe activ la guvernare, deși este a doua formațiune din punct de vedere al voturilor obținute la alegerile europarlamentare din mai.



„Mi se pare o abordare copilărească. E necopt. Ce o căuta omul acesta la candidatura pentru Cotroceni? E un neînțărcant - un termen foarte elegant. Copiii sunt de două feluri, înțărcați și neînțărcați”, a declarat Traian Băsescu.

