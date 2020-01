Băsescu: Pensionarii să știe că majorarea pensiilor cu 40% va marca viitorul nepoților lor, pe care altfel îi pupă de dimineață până seară. Ca impact, e cea mai mare decizie din UE în ultimii 10 ani (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că decizia de a fi mărite pensiile cu 40%, măsură prevăzută să se aplice de la 1 septembrie, are un impact atât de mare, încât nu crede că a mai existat ceva similiar în Uniunea Europeană în ultimii zece ani. Fostul președinte a precizat că, într-adevăr, pensiile sunt foarte mici, dar politicienii care promovează o majorare atât de consistentă ar trebui să le explice pensionarilor că pentru o astfel de creștere vor plăti nepoții. Europarlamentarul PMP a mai afirmat că România va fi nevoită să împrumute o sumă uriașă pentru a putea da pensiile majorate cu 40%.

Discuția a pornit de la o afirmație a guvernatorului BNR, Mugur Isărescu: „Nu trebuie să facem obsesii pe cifre biblice şi să fim foarte atenţi dacă nu vrem să rătăcim aşa vreo 40 de ani printr-un deşert financiar. Văd că singura discuţie este 40%. (...) Când economia creşte cu 4% nu poate să crească ceva cu 40%”.

„Isărescu spune un lucru logic, dar politicienii nu sunt întotdeauna logici și, de multe ori, decizia politică e deasupra realităților economice. Legat de mărirea pensiilor, s-a plecat de la o realitate: multe pensii erau mult prea mici. Că s-a făcut cu 40% anul acesta creșterea e o decizie politică. Această decizie politică e în contradicție cu realitatea economică: România nu poate susține această cerere. Dar, fiind decizia politică, se utilizează împrumutul: nu poate România, pot alții să ne dea bani să creștem pensiile cu 40%”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

