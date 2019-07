Traian Băsescu a dat de pământ, miercuri, cu reprezentanți PSD, care au spus că fostul președinte a plantat foști PD-iști în partidul aflat acum la guvernare și, de aceea, nu se poate guverna așa cum trebuie.

Băsescu a afirmat în cadrul emisiunii 'Se întâmplă acum' de pe B1 TV că atunci când 'nu ai creier' nu ai 'nici cu ce să gândești', prin urmare declarațiile social-democraților sunt irelevante.

"Este o demonstrație unde poate duce lipsa de creier. Când nu ai cu ce sa gândești, spui numai prostii. Păi eu i-am dat pe Dragnea, pe Vâlcov? Nu, ei i au luat.

Au luat tot soiul de oameni mici în funcții. I-au luat ei, cu tot soiul de oferte tentante", a declarat Traian Băsescu.

