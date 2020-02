Traian Băsescu: „Dacă aș fi în locul PSD, chiar dacă liberalii nu își votează propriul guvern, aș vota guvernul Orban” / „Țara va ieși destul de zdrențuită, vreau să vedeți reacția băncilor” (VIDEO)

Traian Băsescu este convins că împingerea situației spre alegeri anticipate va genera o criză politică, dar crede că „țara va rezista, cu costuri suplimentare”.

„Dacă aș fi în locul PSD, chiar dacă liberalii nu își votează propriul guvern, aș vota guvernul Orban și l-aș pune pe picioare, și i-aș spune «nene, ia și guvernează până la alegeri». Gândiți-vă că PSD și-a dat de două ori jos propriul guvern, iar acum PNL vine și vrea și el să își dea de două ori jos propriul guvern”, a afirmat Traian Băsescu, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat cine va avea câștigat din actualul „război” politic, fostul președinte al României a răspuns: „Nu știu cine va avea de câștigat, dar știu că țara va ieși destul de zdrențuită. Țara va trebui să meargă la împrumuturi externe, va trebui să meargă să susțină proiectele României pentru exercițiul bugetar 2021-2027, la Bruxelles, și obiectivul nostru major va fi să ne hărțuim în țară, pentru niște păcătoase de voturi. Dacă nu avem o criză politică, atunci spuneți-mi că nu mă pricep deloc la politică, și m-am liniștit”.

„Țara va rezista, dar nu este în regulă. Va rezista cu costuri suplimentare, dar va rezista. Pentru că, stați puțin, suntem în primele zile ale guvernului căzut. Vreau să vedeți cum vor reacționa băncile când vor vedea că va cădea și al doilea guvern, când vor vedea că nu se găsește o soluție politică. Deci nu este de joacă cu costurile unor astfel de exerciții gratuite. Sigur, am văzut că s-a luat în brațe ideea anticipatelor, iar cei care o iau trebuie să știe următorul lucru, și Constituția României, și toate celelalte constituții, care dau prioritate stabilității guvernamentale au în vedere faptul că poți să câștigi alegerile cu 46%, și poți să ajungi la sfârșitul mandatului cu 15%. Acest lucru nu justifică alegerile anticipate, pentru că orice guvernare erodează. Ai mandat de la popor pentru patru ani, după patru ani poporul te dă afară, or acesta e spiritul Constituției noastre, care nu stimulează instabilitatea parlamentară”, a mai spus Traian Băsescu.

