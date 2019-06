Traian Băsescu: Dan Barna este prea tânăr pentru a fi înţelept (VIDEO)

Între Klaus Iohannis şi conducerea USR nu există un blat politic pentru că Dan Barna este prea tânăr pentru a fi înţelept, a declarat Traian Băsescu, europarlamentar PMP, la B1 TV.

Fostul preşedinte l-a şi lăudat pe Preşedintele Klaus Iohannis pentru faptul că a susţinut parcursul european al României în întregul interval de timp în care coaliţia PSD-ALDE a atacat justiţia.

"Marea problemă pe care a ţinut-o bine în mâna Iohannis, pe fondul acestei bătălii şi a antieuropenismului declarat de Dragnea, de conducerea PSD, meritul lui Iohannis este că a ţinut ferm direcţia Bruxelles.

L-am fi vrut mai activ (...) în campanie şi-a dat drumul, uneori chiar excesiv prin formular dar meritul este că a menţinut direcţia Vest şi din acest motiv nu au fost dubii ale aliaţilor noştri asupra a ceea ce vrea România pentru că preşedintele a fost pe direcţia Vest, fără să existe", a adăugat Traian Băsescu.

