Băsescu: Barna vorbește prostii de două ori pe zi. Îi dădeam cu autograful în cap dacă eram Jenei (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că Dan Barna, candidatul alianței USR-PLUS la prezidențiale, nu mai are nicio șansă să intre în turul doi, iar unul dintre motive este că acesta „vorbește prostii de două ori pe zi”.

„Dan Barna a stins lumina campaniei. N-are detentă, nu pornește în creștere. Eu sper să fie în creștere Paleologu, că mai sunt peste două săptămâni. Dăncilă a cam recuperat diferența dintre ea și partid și urmează să se urce și puțin deasupra lui. Favorită la intrare în turul doi acum e Dăncilă, care e pe trend de creștere, la fel și Paleologu.

USR a pierdut bătălia candidaturii, pentru că are un candidat care e pe descreștere. Când te prinde în ultimele două săptămâni de campanie să fii în descreștere, nu ai nicio șansă. Relansarea nu mai e posibilă, e prea târziu”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

