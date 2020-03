Băsescu, despre demisiile din sistemul sanitar: Trebuie să refacem stocul de bărbați / E greu să reproșezi medicilor ceva când tu, statul, ai nesimțirea să nu-i pui la dispoziție minimul echipament de protecție (VIDEO)

Cred că ar trebui să regândim puțin cum refacem stocul de bărbați în România, a declarat Traian Băsescu, în contextul în care tot mai multe cadre medicale își dau demisia în plină epidemie de coronavirus. Pe de altă parte, fostul președinte a calificat drept „nesimțire” incapacitatea statului de a le asigura acestor oameni echipamentele necesare pentru protecție. Europarlamentarul PMP a mai declarat, pentru B1 TV, că e greu să le reproșezi medicilor lașitatea, când instituțiile statului practic i-au trimis la îmbolnăvire sigură.

„Nimănui pe timp de pace, chiar dacă suntem în situații de urgență, nu poți să-i ceri ”du-te la moarte sau la îmbolnăvire gravă că eu, stat, sau eu, guvern, n-am fost în stare să-ți cumpăr o mască, un combinezon, niște ochelari, să intri în siguranță, și asta relativă”.

Pe de altă parte, să fiu scuzat că o spun și nu vreau să stârnesc mânia nimănui, dar se vede că tot mai puțini bărbați în țara asta fac armată.

A dispărut acea... Parcă bărbații până la 40 de ani sunt tot adolescenți, copilăresc, încă n-au maturitatea vârstei pe care ar trebui s-o aibă. Cred că ar trebui să regândim puțin cum refacem stocul de bărbați în România, de oameni care să aibă curaj să înfrunte și ei nenorocirile...

Când omul știe că îl trimiți la îmbolnăvire sigură, care nu știi ce final are, e greu să-i reproșezi ceva, când tu ai nesimțirea să nu-i pui la dispoziție minimul echipament de protecție”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

