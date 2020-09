Traian Băsescu: Desființarea „Doi și-un sfert”, un act de fraternitate cu clanurile interlope. Dacian Cioloș n-a ținut cont nici de strategiile de securitate națională, nici de strategiile de apărare (VIDEO)

Traian Băsescu a afirmat că Dacian Cioloș „n-a ținut cont nici de strategiile de securitate națională, nici de strategiile de apărare” atunci când, din postura de premier, a desființat serviciul secret „Doi și-un sfert”. „Desființarea unei structuri, care printre altele viza sau era parte a sistemului prin care se supravegheau clanurile interlope, este un act de fraternitate cu clanurile interlope”, a spus fostul președinte, marți, în direct pe B1 TV, la o zi distanță de momentul în care îi cerea public liderului PLUS să se retragă din politică, acuzându-l că „a lăsat clanurile să își facă de cap peste tot în țara asta”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.