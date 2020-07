Traian Băsescu, despre afacerea Constanda: Primăria Capitalei are această hotărâre de despăgubire de anul trecut, din luna iunie. Un primar nu lasă lucrurile până ajung la execuție (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu anunță că sunt 95% șanse să intre în cursa electorală de la alegerile locale drept candidat al PMP pentru funcția de primar general al Capitalei. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, actualul europarlamentar PMP a vorbit și despre datoria pe care Primăria București o are către reprezentanţii omului de afaceri Costică Constanda, după ce a pierdut definitiv procesul legat de retrocedarea unui teren din Parcul Bordei. O datorie de 115 milioane de euro care ar trebui plătită până pe 3 august, altfel municipalitatea va avea conturile blocate.

”Președintele Băsescu ne-a anunțat ieri (miercuri – n.r.) că, aproape 90%, va candida pentru Primăria Capitalei împotriva lui Nicușor Dan și a Gabrielei Firea”, a spus moderatorul Tudor Barbu.

”Mai puneți cinci procente”, a replicat Băsescu.

În ceea ce privește faptul că Primăria Capitalei va râmane cu conturile blocate începând cu 3 august din cauza datoriei la omul de afaceri Costică Constanda, Traian Băsescu a susținut că este vorba despre un management defectuos.

"Managementul prost nu poate fi scuzat. Primăria Capitalei are această hotărâre de despăgubire de anul trecut, din luna iunie. Un primar nu lasă lucrurile până ajung la execuție", a spus fostul președinte.

Întrebat ce ar face dacă ar fi astăzi primarul Capitalei și ar fi pus în fața acestei decizii definitive a instanței și a blocării iminente a conturilor Primăriei, Băsescu a răspuns: „Nu ajungeam aici pentru că să ai o hotărâre definitivă de acum un an și să te prindă vremea să ajungi la executare pentru că n-ai făcut nimic... îți meriți soarta”.

Cât despre faptul că a fost respinsă de Consiliul General propunerea de a i se oferi lui Costică Constanda o suprafață de circa 11.000 mp din zona de nord a Capitalei pentru a scăpa de executarea silită, europarlamentarul PMP a precizat: „Vă pot spune de ce a repins-o, pentru că terenul nu este corect evaluat. Ei spun că nu e corect evaluat și mă tem că reclamația lor este că prețul este prea mic, ceea ce înseamnă că ar trebui dat mai puțin teren, că prețul e mai mare în realitate, și de asta consilierii nu vor. Acești consilieri generali care au votat împotriva soluției de restituire au un proces și, în primă fază, s-a cam stabilit că fiecare plătește câte două milioane de euro”.

Procesul dintre Primăria Capitalei şi familia Constanda durează de aproximativ 16 ani şi reprezintă o afacere imobiliară extrem de controversată, în care au fost implicate spaţii din Parcul Bordei, terenuri din Satul Francez şi zeci de milioane de euro. Până la urmă municipalitatea nu a ajuns la nicio înţelegere cu familia Constanda, iar în iuni anul trecut a venit sentinţa de la Instanţa Supremă.

Consiliul General al Capitalei a respins pentru a doua oară proiectul de hotărâre privind darea în plată a unei părţi din Satul Francez, proiectul propus de Gabriela Firea pentru a rezolva cazul Constanda. Proiectul propus de Gabriela Firea a fost respins cu 23 de voturi pentru, unul împotriva și 10 abțineri.

