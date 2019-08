Traian Băsescu, despre alianța Ponta-Tăriceanu: 'Niște CARAGHIOȘI! Liderul ALDE are o BUBĂ INFECȚIOASĂ în cap. Frate, când ai luat 4% la alegeri, mai bine te lași de politică' (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, miercuri, pentru Talk B1 că alianța anunțată de Călin Popescu Tăriceanu cu partidul lui Victor Ponta este o încercare disperată de a găsit soluții la situația în care se află și de a demonstra că mai contează pe scena politică.

Fostul președinte îi dă și un sfat, 'din experiență', liderului ALDE: ‘Frate, când ai luat 4% la alegeri, mai bine te lași de politică’.

"Ponta și Tăriceanu sunt niște caraghioși, care încearcă cu disperare să găsească soluții la realități care nu au soluții. Realitatea este că ALDE este un partid total neviabil, iar Pro România este un apendice al PSD-ului.

Tăriceanu vrea să arate că încă este un partener de dialog pentru cineva. Eu îi spun din experiența mea: ‘Frate, când ai luat 4% la alegeri, mai bine te lași de politică’. Ce are el în cap, cum că ar putea să fie președintele României, este o bubă infecțioasă.

Mai degrabă va intra Pro România la guvernare. Dar să nu uităm că în interiorul Pro România este un Tudose, care nu are multe moduri de a menaja pe cineva. Pe Tudose nu-l văd revenind în PSD în baza unui aranjament cu ALDE.

Dăncilă va rămâne premier până în 20202. Dacp ALDE iese, Dăncilă va guverna până la alegeri cu un guvern minoritar. Niciun partid nu vrea să prea guvernarea acum, în situația în care a fost adusă România de PSD.

Ca să repari ce au stricat cei de la guvernare, ai nevoie de cel puțin de un ciclu electoral", a declarat Băsescu pentru B1 TV.

