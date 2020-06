Traian Băsescu, despre alocații: La anul se dublează dublarea dublării. Ce vrei? Atâta minte au, atâta fac! E tactica anilor '90 - Cumperi voturi din bani publici (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, într-o intervenție pentru B1 TV, că această competiție a partidelor pentru a majora pensiile și alocațiile, fără să identifice resursele bugetare, e doar o tactică a anilor '90 de a cumpăra voturi cu bani publici. Europarlamentarul PMP a mai afirmat că, în loc să se dea mai mulți bani copiilor, mai bine s-ar oferi facilități mamelor. Miercuri, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat legea care respinge Ordonanța de Urgență a Guvernului, prin care dublarea alocațiilor era amânată până la 1 august 2020. Potrivit unei alte legi, pensiile ar trebui și ele majorate cu 40% de la 1 septembrie. Premierul Ludovic Orban a insistat că pensiile și alocațiile vor crește atât cât va permite bugetul.

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că în loc să fie dublate și iar dublate alocațiile copiilor, mai bine li s-ar da mamelor facilități pentru a-i crește pe cei mici într-un mediu cât mai bun. În opinia fostului președinte, faptul că Parlamentul a votat doi ani la rând dublarea alocațiilor demonstrează că unele partide vor să cumpere voturi cu bani publici. 2020 este un an dublu-electoral, cu locale și parlamentare. Băsescu i-a mai acuzat pe unii politicieni că nu le pasă dacă chiar există bani la buget pentru aceste majorări și vor doar să se laude că „au dat”.

„Este o inversare a politicii pe care România a avut-o până acum. Politica în ceea ce privește copiii a fost una indirectă, dându-se facilități mamelor. Acum au mai inventat o chestiune: ”hai să dăm și mamei și copilului”. Nu merge, iar o politică sănătoasă vizează mama! Ce să facă sugarul cu banii pe care i-a dat Dragnea sau îi dă Orban? Mama trebuie să primească bani suficienți să crească copilul, ea trebuie să aibă facilități de concediu, de recreere, de a sta cu copilul suficient de mult timp.

Ascultați o părere de om mai în vârstă: este esențial ca mama să primească tot sprijinul pentru creșterea copilului, el e un minor în numele căruia tot părinții primesc banii. Mama trebuie să beneficieze de facilități, să aibe și resurse materiale și timpul necesar. Altfel facem o competiție cine face copii mai mulți”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

