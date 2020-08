Traian Băsescu, despre clanurile interlope: Odată diminuată activitatea în străinătate, își vor extinde activitățile în România. O să ajungem să ne fie frică să ieșim pe stradă dacă statul nu face ce trebuie (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că instituțiile statului au ajuns să aibă o atitudine defensivă în raport cu rețelele de crimă organizată, or acest lucru trebuie să se schimbe, altfel vom ajunge să ne fie frică să ieșim pe stradă. E nevoie să revenim la polițistul de proximitate, structurile Ministerului de Interne trebuie să fie mai implicate în destructurarea grupărilor, iar SRI trebuie să revină la supravegherea acestora, a precizat europarlamentarul PMP, într-o intervenție pentru B1 TV.

„Că s-or omorî între ei, s-or omorî între ei, dar fac lucruri mult mai ticăloase: își împart țara, își împart orașele, își împart zonele de acțiune a grupărilor, pentru că oamenii ăștia nu sunt în câmpul muncii și trăiesc într-un lux exorbitant. Traficul de mașini continuă să-l facă, că de asta și-au lăsat parte din bandă pe unde au fost până acum, traficul de carne vie merge înainte fără probleme, traficul de droguri funcționează, taxele de protecție le impun acuma. Vedeți ce au pățit chiar maneliștii, cărora le iau banii sau le dijmuiesc sumele pe care le încasează. Asta înseamnă că statul trebuie să se ranforseze foarte rapid pe zona asta. Degeaba-mi spune domnul chestor Despescu că substituie DGIPI cu o unitate specială pe care a înființat-o acum un an și jumătate - doi ani. DGIPI era o structură care era infiltrată peste tot. După protocoale, SRI s-a retras din supravegherea grupărilor de crimă organizată”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Fostul președinte a mai remarcat faptul că acum instituțiile statului sunt în defensivă în raport cu aceste rețele de crimă organizată, în loc să fie în ofensivă.

„Trebuie restabilită implicarea unor unități de informații puternice ale Ministerului de Interne, SRI trebuie să revină pe câmpul de culegere a informațiilor de la grupările interlope. Nu mai e sectoristul, care avea 10 străzi și știa tot ce se întâmplă. Acum e polițiștul de proximitate care are 10.000 de oameni. E imposibil să sesizeze traficul de droguri, traficul de orice.

Eu n-am ezitat să introduc în Strategia de Securitate Națională lupta cu crima organizată și a luat-o ca sarcină de căpătâi și Ministerul de Interne și SRI. Punct! Dacă noi înțelegem prin crimă organizată gulerele albe, greșim. Nu numai ele pot fi crimă organizată. E mult mai violentă lupta clanurilor interlope”, a mai explicat europarlamentarul PMP.

