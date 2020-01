Fostul președinte Traian Băsescu a declarat vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, că magistrații au exagerat atunci când și-au blocat activitatea nemulțumiți de posibila eliminare a pensiilor speciale. Europarlamentarul PMP este de părere, totuși, că magistrați ar trebui să fie răsplătiți pentru restricțiile pe care le au.

”Unde au dreptate și magistrații, și politicienii, și alte categorii este nivelul de privațiuni. Un magistrat nu are dreptul să aibă alte activități decât cele din educație, nu poate să aibă o afacere, cum nu poate să aibă nici un om politic. Asta le-ar da dreptul la oarecare recompense. Asta se întâmplă la Parlamentul European. După un mandat de parlamentar european ai o pensie de 1.500 de euro, după două mandate ai 3.000 de euro pensie, după trei mandate ai 4.500 de euro. Numai că salariul brut al unui europarlamentar este de 9.000 de euro și ia în mână peste 6.000 de euro. Aprope 3.000 de euro merg la formarea acestui fond din care se plătesc pensiile. (...)

La noi nu am văzut magistrat care să spună că mie îmi plătește statul medicamentele, îmi dă statul casă. Magistrații ar trebui să pună în declarațiile de avere și facilitățile e care le au, altele decât salariul. Nu mi se pare că erau categoria cea mai potrivită să facă proteste. (...) Cred că au exagerat magistrații, având în vedere pensiile și salariile pe care le au în momentul de față. ”, a declarat fostul președinte.

Referitor la declarațiile politicienilor privind eliminarea pensiilor magistraților, Traian Băsescu a precizat: ”Se întrec în demagogie și unii, și alții. Ideea de a desființa pensiile speciale pentru oameni care prin activitatea lor au resticții toată viața nu este corectă. El trebuie răsplătit cumva.

O măsură corectă ar fi să contribuie din salariu la nivelul la care ar trebui să aibă pensia, nu contribuție foarte mică și pensie foarte mare plătită de la bugetul de stat.

Cred că și PSD și PNL au ales un moment foarte prost să discute o problemă atât de sensibilă.

Dezbaterea pe pensii speciale este înainte de alegeri. Câtă încredere poți să ai că nu funcționează abordarea electorală a problemei și nu cea responsabilă?”.

