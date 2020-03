Traian Băsescu, despre eventuale liste comune anti-PSD la Consiliul General: „USR are probleme, că ei se bat și în interior” / „PMP și Tomac au tot bătut la ușa PNL” (VIDEO)

Traian Băsescu a explicat că există „soluții politice” pentru ca partidele anti-PSD să definească liste comune de candidați la posturile de consilier general, dar că „totul este să se trezească”.

„Nici nu îndrăznesc să mai gândesc la listele de consilieri, la stadiul acesta. Măcar să opteze pentru candidat unic la primărie și să își facă liste separate acolo unde este vorba de consilieri. Își pun cap de listă cel mai cunoscut dintre politicienii fiecărui partid și el va trage lista atât cât va putea, în lipsa unui candidat la Primăria Capitalei. Deci sunt soluții politice. Totul este să se trezească. PMP, Tomac au tot bătut la ușa PNL”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Referitor la faptul că cei din USR ar fi fost deranjați de decizia liberalilor de a-l susține pe Nicușor Dan la Capitală, Traian Băsescu a afirmat: „USR are probleme, că ei se bat și în interior”.

