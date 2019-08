Traian Băsescu, despre întâlnirea dintre Iohannis şi Trump: Cred că subiectul zero va fi energia / Statele Unite luptă mai mult decât UE pentru independenţa energetică faţă de Rusia (VIDEO)

Fostul preşedinte Traian Băsescu a precizat, într-o intervenţie telefonică pentru B1TV, că principala temă a discuţiilor pe care Klaus Iohannis le va purta cu Donald Trump în întâlnirea de marţi seară de la Casa Albă va fi, după părerea sa, energia.

"Cred că subiectul zero va fi energia, pentru că în momentul de faţă Statele Unite luptă mai mult decât Uniunea Europeană pentru independenţa energetică a UE faţă de Rusia, mai ales că această dependenţă se îndrăgeşte prin celebra conducă Nord Stream 2. Din punctul de vedere al levierelor politice pe care un stat le are asupra altor state, energia este unul din principalele mijloace de a forţa anumite atitutidini.

În Europa, s-a şi văzut lucrul acesta, Rusiei fiindu-i redat dreptul de veto la Consiliul Europei, cu sprijinul statelor UE.

Al doilea va fi securitatea şi cel de-al treilea chestiuni de ordin economic, dar aici vă atenţionez că există o intenţie veche a SUA de a face afaceri în România. Din păcate, mediul politic românesc şi modul de discutare a afacerilor de către români a descurajat o prezenţă masivă a investitorilor americani", a declarat Traian Băsescu în emisiunea moderată de Tudor Muşat.

Cu ocazie întâlnirii de la Casa Albă, cei doi preşedinţi vor adopta o declarație comună pentru întărirea relațiilor dintre SUA și România.

