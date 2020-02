Traian Băsescu, despre modificările la OUG 114, declarate neconstituționale: ”Nu cred că problema e la Curte. CCR nu are dreptul să facă rabat de la principii” (VIDEO)

Europarlamentaul Traian Băsescu a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că judecătorii de la Curtea Constituțională au luat o decizie firească prin declararea drept neconstituționale a modificărilor la OUG 114, în condițiile în care în Parlament exista un act normativ, în acest sens.

”Curtea își va juca rolul. Ea va avea în vedere să nu creeze precedente care să șubrezească statul, este prima obligație a Curții. Cred că decizia de azi, legată de 114, este o decizie care este îndreptată în acest sens, atât timp cât în Parlament exista un act care era în procedură de aprobare și care avea aceleași prevederi.

Avem guvernare de proastă calitate nu Curtea cu excese. Atât timp cât tu, aflat la guvernare, încalci norme elementare, adică atunci când ai o lege în dezbaterea Parlamentului, este știut că nu ai voie să emiți OUG cu același subiect. Curtea ce să facă dacă tu guvernezi prost nerespectând Constituția?

Nu cred că problema e la Curte, problema este la instituțiile de putere executivă care nu respectă Constituția. (...) CCR nu are dreptul să facă rabat de la principii. Puteau declanșa o procedură de retragere a actului normativ din dezbaterea Parlamentului și să emită OUG. ”, a spus Traian Băsescu.

În acest context, fostul președinte a vorbit, din nou, despre existența unei înțelegeri de culise între PNL și PSD.

„Erau în logica de a duce la capăt o înțelegere. Convingerea mea, așa cum văd că au evoluat lucrurile, este că liberalii și PSD s-au înțeles. Un punct este că s-au înțeles pe alegeri într-un singur tur și nu în două tururi, dar liberalii au simulat că vor să treacă la două tururi printr-un act normativ extrem de vulnerabil, care a dus la căderea guvernului și fiecare și-a văzut obiectivul. PSD și-a văzut obiectul de a rămâne cu alegerile locale într-un tur și PNL să înceapă procedura pentru alegeri anticipate”, a mai spus Traian Băsescu.

Curtea Constituțională a admis miercuri sesizarea făcută de PSD privind decizia Guvernului Orban de a adopta prin asumarea răspunderii modificările la OUG 114.

Judecătorii CCR au stabilit că există deja un proiect legislativ cu aceeași temă în dezbaterea Parlamentului și astfel Guvernul nu putea să intervină să adopte prin asumarea răspunderii.

