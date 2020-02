Traian Băsescu, despre OUG privind anticipatele: ”Tu ești din Sălaj și vrei să stabilești cine e parlamentar la București? Asta nu se poate” (VIDEO)

Fostul președinte, Traian Băsescu, a vorbit, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, despre Ordonanța de urgență care reglementează organizarea alegerilor anticipate din punct de vedere tehnic, publicată pe site-ul Senatului, deci înregistrată la Parlament.

„Se interzice celor cu viză de flotant să voteze în orașul în care au adresa de flotant, și mă refer aici la studenți, în primul rând, care sunt în mari centre universitare. Toate aceste mari centre universitare au tineri studenți care au viză de flotant sau pot avea. Oamenii ăștia trăiesc patru ani de studii sau cinci în acel oraș, deci erau oarecum îndreptățiți să poată să-și voteze primarul.

În schimb, vin și fac o chestiune incredibilă: lasă la parlamentare să se voteze oriunde. Ce nu înțelege Guvernul este că parlamentarele sunt alegeri pe circumscripții. (...) Tu ești din Sălaj și vrei să stabilești cine e parlamentar la București? Asta nu se poate”, a declarat Traian Băsescu.

Pentru a intra în vigoare, o ordonanță de urgență trebuie să îneplinească două condiții: să fie înregistrată la Parlament și să fie publicată în Monitorul oficial. Odată cu primul pas îndeplint, cel mai probabil actul normativ urmează să fie publicat și în Monitorul Oficial.

Cu toate acestea, Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG emisă de Guvernul Ludovic Orban pentru alegerile anticipate. Consiliul Legislativ susține că Executivul a trimis proiectul spre avizare în ziua în care a fost demis prin moțiune de cenzură, or la acel moment nu mai avea dreptul să promoveze ordonanțe de urgență.

Prin acest proiect de lege se prevede că cetățenii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice secție din țară sau străinătate, iar românii din afara granițelor vor avea la dispoziție trei zile pentru a merge la urne.

De asemenea, numărul parlamentarilor de diaspora a fost majorat de la 6 la 12.

