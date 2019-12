Traian Băsescu: „PSD nu are lider, Ciolacu abia leagă două vorbe” / ”PNL are oameni cu mult mai multă substanță decât cei pe care i-a avut Guvernul Dăncilă” (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, duminică seară, la emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că PSD nu are în momentul actual un lider.

„PSD nu are lider, Ciolacu abia leagă două vorbe”, a afirmat Băsescu, menționând că PSD este totuși un partid „foarte greu” în Opoziție.

Pe de altă parte, fostul președinte a lăudat Guvernul Orban, spunând că este mai bun comparativ cu Guvernul Dăncilă.

„Are oameni cu mult mai multă substanță decât cei pe care i-a avut Guvernul Dăncilă. Mă uitam la doamna ministru al Muncii. Spre deosebire de Budăi, care e absolvent de Spiru Haret - „eu le știu pe toate”, știți, Spiru Haret, acolo chiar le știi pe toate. Când te uiți la Ministerul Muncii radiografia este cea pe care ne-a făcut-o dna ministru. De la țâfnă până la a ști meserie e cale lungă, dar imaginea e ușor de câștigat de țâfnos în raport cu un meseriaș decent, cum este ministrul Muncii. Cred că este cel mai bun ministru pe care îl are cabinetul Orban. (...) Se pare că și Cîțu și-a mai revenit. L-am auzit, în sfârșit, cu un mesaj de ministru de Finanțe care spune controlăm lucrurile, știm ce avem de făcut, ne vom respecta obligațiile care ne revin prin lege. În sfârșit, am auzit pe Cîțu vorbind ca un ministru de Finanțe”, a declarat Traian Băsescu.

