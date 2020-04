Traian Băsescu, despre reacția la pandemia de coronavirus: Comisia Europeană a acționat prost și fiecare stat UE a gestionat criza cum l-a dus capul, dezordonat. Nimic nu va mai fi ca înainte (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că nimic nu va mai fi la fel după pandemia de coronavirus, iar un motiv ar fi că politicienii au înțeles două lucruri: că după ce au făcut ce au vrut cu natura, acum aceasta nu mai este prieten omului și că un virus nu e o problemă ce trebuie tratată cu lejeritate. Fostul președinte a criticat lipsa unui răspuns coordonat al statelor membre UE la această criză, dar a remarcat faptul că unele dintre ele au redescoperit în timp ce e solidaritatea. Cât despre autoritățile române, europarlamentarul PMP a susținut că acestea au acționat târziu, dar au acționat. La ora publicării acestei știri, pandemia de coronavirus a ucis aproape 172.000 de oameni în toată lumea, 482 în România. Peste 2,4 milioane de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la nivel mondial, peste 9.200 în țara noastră.

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat, pentru B1 TV, de ce, în opinia sa, planeta nu va mai arăta la fel după pandemia de COVID-19.

„Coronavirus e deja un subiect care îmbracă atâtea fațete, încât dacă mi-ați permite aș puncta câteva lucruri. În primul rând, nimic nu va mai fi ca înainte. Nimic! Oamenii politici au înțeles că, după ce au făcut ce au vrut ei cu natura, natura nu mai e un prieten al omului, al locuitorilor planetei, natura reacționează. În al doilea rând, oamenii politici au înțeles din această pandemie lejeritatea cu care au tratat problema unui virus. Vă aduc aminte că se spunea că e un guturai, că e mai ușor decât o răceală, deci imcompetența lor, dar nu doar în România, ci pe întreaga planetă. Cei care au sfătuit guvernele au fost incompetenți. În afară de guvernul german, toți au fost prinși nepregătiți. Deci guvernele prost asistate din punct de vedere al competenței. Vă mai pot spune că, în ianuarie, când în China era deja izolare masivă și o bătălie cumplită cu acest virus, Comisia Europeană a consultat toate statele membre. Toți au spus că sistemele lor de sănătate nu au nicio problemă cu acest virus. Rezultatul l-am văzut acum: zeci de mii de morți în Europa, în grădina acelor lideri care, în ianuarie, au raportat Comisiei Europene că nu au nicio problemă. Au și fost atenționați înainte de declanșarea pandemiei”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Cât despre teoria conform căreia chinezii au lucrat la o armă chimică sau în vreun laborator secret, fostul președinte a susținut: „E imposibi. Chinezii au mult până când vor ajunge să domine oceanele lumii și, implcit, lumea. Nu poți să controlezi lumea până nu ai controlul mărilor și oceanelor. Acum, ei au un portavion și ăla propulsat cu motoare diesel. Nu e adevărat, e o gogoașă povestea cu chienzii care nu știu ce au făcut”.

