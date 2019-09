Traian Băsescu, despre respingerea candidaturii Rovanei Plumb: 'Am auzit în grupul PPE pe cineva spunând că trebuie să pice un comisar de la țările care au aplicat articolul 7, incluzând aici România' (VIDEO)

Fostul președinte Traian Basescu, a declarat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum” că respingerea candidaturii Rovanei Plumb la postul de comisar european este un lucru rușinos și ”este oglinda erorii premierului”.

De asemenea, europarlamentarul PMP a dezvăluit că a auzit în familia politică europeană din care face parte că din echipa de comisari propusă de Ursula von der Leyen ar trebui să fie respins un comisar dintr-o țară pentru care s-a activat articolul 7 din Tratatul UE, și că în acest context a fost menționat și numele României.

„Eu am avut discuții cu colegii din EPP și chiar și cu cei de la socialiști să nu cădem în plasa de a ne nega propriii candidați, ca și chestiune de principiu, indiferent în ce condiții. În grupul PPE România am avut aceeași abordare în discuție, ca nu cumva România să fie oaia neagră, care să nu fie arătată cu degetul și să avem grijă, mai ales că zvonuri erau. Astăzi, acest lucru s-a produs.

Vreau să fim foarte clari. Eu nu spun că a fost o alegere fericită, pentru asta e responsabilă doamna Dăncilă. Pe de altă parte, nu pot să nu observ că avem un candidat belgian, propus comisar pe justiție, care este în urmărire penală, avem o doamnă din Franța care este propusă să fie comisar pentru afaceri interne și are probleme cu utilizarea banilor pentru cabinetul parlamentar, (...) și propunerea de comisar a Poloniei pe care OLAF-ul îl urmărește pentru fraude cu bani primiți de parlamentari. Dacă se aplică aceleași criterii pentru toți, e foarte bine. Dar dacă se aplică doar pentru România și Ungaria, nu e bine.

Este o abordare pe care eu am auzit-o în grupul PPE, am auzit pe cineva, nu aș vrea să-l bag în gura presei, spunând că trebuie să pice comisar de la țările care au aplicat articolul 7, incluzând aici România și eu am reacționat în plenul PPE spunând că România nu e în aceeași situație cu Polonia și Ungaria”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat ce înseamnă pentru România respingerea propunerii de comisar, Traian Băsescu a răspuns: ”Este rușinos și este oglinda erorii premierului. (...) Doamna Dăncilă putea să facă o nominalizare mai bună”.

De asemenea, întrebat dacă nu cumva Viorica Dăncilă a presat respingerii propunerii Rovanei Plumb în scop politic, europarlamentarul PMP a răspuns: ”Nu aș crede că totuși un premier poate fi atat de ticalos. Mi-e greu să cred. Sunt un om care de multe ori a făcut rabat de la morala politică, dar atât de departe nu cred că poate merge nimeni. (...) Dacă ar fi utilizat asta Dăncilă, ar fi o soluție criminală, nu imorală. Nu poți să pui ticheta pe România”, a declarat Traian Băsescu.

