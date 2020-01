Fostul președinte Traian Băsescu este de prărere că reprezintă o îngrădire a dreptului la vot modificarea legii în sensul în care cetățenii care și-au stabilit reședința în circumscripția electorală cu mai puțin de 90 de zile înaintea datei alegerilor vor putea vota doar în localitatea în care au avut reședința sau domiciliul stabilit anterior celor 90 de zile.

”Mi se pare o îngrădire. Până la urmă, viza de flotant poți să ți-o faci când vrei, unde vrei, e o libertate a omului să locuiască unde vrea. Sigur, eu înțeleg unde e suspiciunea liberalilor, la comune de genul celor care aveau 170% numărul de voturi, dar de aici până la a bloca accesul la vot al multor studenți este o geșeală.

Cred că s-a legat la cap cu o chestiune care are duble valențe. Poate fi și justificată, într-un fel sau altul, cu exemple pe care Orban le poate da oricând. Pe de altă parte, poți să vii să spui că așa cum se dă buletin în ziua votului, de ce nu s-ar da viza de flotant cu o zi înainte.

Nu știu dacă cei de la PNL au intrat într-o capcană. Probabil au prevăzut reacția altora, dar, după părerea mea, este un legat la cap fără să te doară”, a declarat Traian Băsescu, în cadrul Știrilor B1 TV.

Ministrul Internelor, Marcel Vela, a declarat recent, în cadrul emisiunii ” Dosar de politician” de pe B1 TV, că "flotanții au devenit o masă de manevră pentru stabilirea unui câștigător la alegerile locale".

Vela spune că restricţionarea dreptului de vot pentru cetăţenii care obțin viza de flotant cu mai puțin de 90 de zile înainte de data alegerilor are rolul de a opri turismul electoral. Alianţa USR-PLUS nu vede cu ochi buni această prevedere şi spune că se va pierde un număr mare de voturi din această cauză.

