Traian Băsescu: ”Iohannis este viitorul președinte al României” (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, duminică seară, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că Iohannis va câștiga și turul doi al alegerilor prezidențiale.

”Iohannis, fără dubii (este viitorul președinte al Româniie; n.r.)”, a afirmat Băsescu.

Totodată, fostul președinte a menționat că ”ar fi un șoc electoral mult prea mare” dacă la Cotroceni va ajunge Viorica Dăncilă.

”Ar fi un șoc electoral mult prea mare. Ar trebui să se întâmple o calamitate pe care nu o văd întâmplându-se”, a mai adăugat acesta.

