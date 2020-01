Băsescu: Solicitarea lui Trump către NATO e legitimă, dar va rămâne fără rezultat. Europenii încă nu-s dispuși să iasă din confortul lor (VIDEO)

Traian Băsescu este de părere că solicitarea președintelui american Donald Trump ca NATO să se implice mai mult în procesul de pace din Orientul Mijlociu va rămâne fără efect și asta deoarece europenii nu sunt pregătiți să iasă din confortul lor. 70 de ani, europenii au avut securitatea garantată de americani, a precizat fostul președinte, într-o declarație pentru B1 TV.

„Cât despre solicitarea lui Trump ca NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu, e absolut legitimă. Vrem de la SUA să țină și echilibrul în Asia Pacific, și în Orientul Mijlociu și China în frâu. Orientul Mijlociu e aici lângă noi, europenii. E legitmă solicitarea lui Trump, măcar după ce ei curăță terenul de ISIS sau altcineva, noi să ținem terenul curat.

Apelul lui Trump va rămâne fără rezultat, pentru că europenii încă nu-s dispuși să iasă din confortul pe care l-au asigurat popoarelor lor, de multe ori pe datorie, că toate statele UE, în afară de Germania, sunt datoare până peste cap. Încă nu suntem pregătiți să ieșim din confortul pe care ni l-am autostabilit. 70 de ani am avut securitatea garantată de americani fără să cheltuim prea mult pe securitate. Se pare că vine ziua în care trebuie s-o facem”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

