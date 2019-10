Cazul COLECTIV. Băsescu: Procurorii probabil vor fi activi două-trei zile, apoi dosarul iar e pus sub păstrare. Oamenii ăștia au dreptul să știe de ce le-au murit copiii (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat că, probabil, procurorii care se ocupă de cazul ”Colectiv” vor fi activi o perioadă, cât presa discută acest subiect, apoi iar vor pune dosarul la păstrare.

Europarlamentarul PMP a mai declarat, pentru B1 TV, că două lucruri sunt extrem de în neregulă în acest caz: modul în care a intervenit statul pentru salvarea victimelor și capacitatea de expertiză.

Băsescu susține că o singură expertiză legată de modul în care s-a propagat focul în club nu este suficientă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.