Traian Băsescu, după demiterea Guvernului Orban: „Numai niște oameni iresponsabili bagă țara într-o perioadă de instabiliate. Probabil nu sunt familiarizați cu atmosfera de la Bruxelles” (VIDEO)

Numai niște oameni iresponsabili bagă țara într-o perioadă de instabiliate, a afirmat fostul președinte Traian Băsescu, afirmând despre parlamentarii din PSD, UDMR și Pro România, care au demis prin vot Guvernul Orban, că „probabil nu sunt familiarizați cu atmosfera de la Bruxelles”.

„Și astăzi am făcut trei declarații în care spuneam că nu va trece (n.r. - moțiunea de cenzură), pentru că asta e logica politică. Numai niște oameni iresponsabili bagă țara într-o perioadă de instabiliate, o perioadă în care ce se întâmplă? Probabil nu sunt familiarizați cu atmosfera de la Bruxelles. Se discută bugetul. Fiecare ministru trebuie să meargă la comisarul lui, să argumenteze, să se pregătească pentru că bugetul, pe fondul lui, îl va prezenta Comisia Europeană”, a declarat Traian Băsescu, miercuri, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Se întâmplă acum!” moderată de Tudor Barbu.

Întrebat ce partid e mai interesat de țară la Bruxelles decât de propriile interese de grup, fostul președinte a răspuns: „PMP. Deocamdată s-a demonstrat că ambele partide mari sunt interesate de jocurile lor, și nu de interesul național. Pentru că, în momentul de față, trebuia să ai pe picioare un guvern, care să discute și viitoarea repartiție pentru 2021-2027, și principalele proiecte, și modul de finanțare a Green Deal, care e o dramă. Vă pot spune de pe acum, va absorbi bani de la autostrăzi și de la agricultură. Dacă miniștrii nu veghează să așeze lucrurile unde trebuie”.

Referitor la faptul că Guvernul Orban a fost învestit cu 240 de voturi, dar a fost demis cu 261, el a explicat: „Asta e viața. Eu am un singur punct care mă face să-l suspectez și pe Orban, nu numai pe Iohannis. Faptul că a emis OUG și l-a făcut pe Ponta partid, ca și cum ar fi participat la alegeri, i-a dat subvenție. Dintr-o dată, Ponta se sucește. Păi nu poți după ce ți-a făcut serviciul acesta să te sucești. Ludovic Orban a emis OUG și a trecut Pro România în rândul partidelor subvenționate, deși nu a participat la alegeri. Ei, iar Ponta, ca mulțumire pentru acest gest, care n-are nimic comun cu democrația, făcut de Ludovic Orban, astăzi se sucește, pentru că aseară încă spunea că nu votează moțiunea”.

Întrebat cum apreciază gestul lui Ludovic Orban de a da 25 de OUG într-o singură ședință de Guvern, precum și dacă șeful PNL „mai are ce căuta în politică”, Traian Băsescu a răspuns: „N-are nimic de-a face cu democrația. Nici eu nu mi-am permis să spun să se dea mai mult de o ordonanță pe ședință. Nu (n.r. - nu mai are ce căuta în politică), este clar că, azi noapte, de unde l-am apreciat că a reușit să-și facă majoritate, să negocieze, și-a dat măsura valorii lui ca om politic. Nu poți să dai 22 de OUG într-o ședință, este inadmisibil”.

