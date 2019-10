Traian Băsescu, după publicarea RAPORTULUI MCV: 'Mi se pare incorectă abordarea. Vă dau scris că în Bulgaria și Croația corupția e mult mai ridicată' (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, marți, pentru b1 TV, după publicarea Raportului MCV pe justiție, că i se pare "incorectă" abordarea Comisiei Europene.

Fostul președinte afirmă că reprezentanții de la Bruxelles au exagerat cu criticile la adresa țării noastre și că "dă scris" că în Bulgaria sau Croația coruția e mult mai mare ca la București.

Raportul MCV pe justiție a fost publicat: Preocupare majoră privind evoluțiile din primele luni ale lui 2019. România rămâne sub supraveghere pentru că nu a pus în aplicare recomandările Comisiei Europene

„Totul are o limită. Este ușor să arunci rapoarte despre o țară sau alta, arătând cu degetul numai către țara respectivă, când noi am avut un acord care vizează un mecanism întâi de cooperare, apoi de verificare. Comisia Europeană l-a transformat într-unul de verificare întâi, apoi de cooperare. Ei au aceleași responsabilități ca noi. Nu i-a pus nimeni să trimită specialiști mediocri la evaluare. Nu i-a pus nimeni să trimită specialiști care, chipurile, evaluează justiția după statistici. Nu i-a interesat pregătirea profesională a magistraților, deși în ultimii zece ani se puteau face politici pentru pregătirea magistraților. Mi se pare incorectă abordarea C.E. Trebuie să-și ia un balm azi când a făcut un raport atât de critic la adresa României. Vă dau scris că în Bulgaria și Croația corupția e mult mai ridicată, dar ei au stat mai disciplinați decât noi, adică s-au supus fără condiții exigențelor legislative ale Comisiei, or nu poți să impui mereu parlamentelor modificările legislative pe care le vor niște funcțioanri de la Bruxelles. Responsabilitatea o au Parlamentul, Guvernul și Președinția, nu niște funcționari”, a spus Traian Băsescu în cadrul emisiunii 'Se întâmplă acum', de pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.