Traian Băsescu, după rezoluția prin care Parlamentul European cere îmbunătățirea acordului pe bugetul UE: „Este o structură politică, care dă mai mult mesaje politice decât mesaje pragmatice” (VIDEO)

Eurodeputatul Traian Băsescu a comentat, joi seară, în direct pe B1 TV, rezoluția adoptată de Parlamentul European, prin care se stabilește mandatul de negociere cu privire la bugetul UE, despre care instituția spune că îl va adopta abia după ce va fi „îmbunătățit”. Cele 27 de state membre au convenit asupra unui acord cu privire la cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și fondul de redresare economică, dar înțelegerea administrațiilor naționale are nevoie și de votul parlamentarilor comunitari pentru a produce efecte.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Traian Băsescu, după rezoluția prin care Parlamentul European cere îmbunătățirea acordului pe bugetul UE





Întrebat de Tudor Mușat care este „frământarea” Parlamentului European în legătură cu acordul parafat de liderii statelor naționale, fostul președinte Traian Băsescu a răspuns: „Parlamentul are menirea să fie întotdeauna nemulțumit. Ori, sigur că niciunul dintre cei din Parlament n-a trecut prin vreun proces de negociere să știe cât de greu se ajunge la un rezultat. Gândiți-vă că sunt 27 de șefi de stat și de guvern, fiecare știe problemele țării lui, fiecare știe că, pe de o parte, ar vrea să dea o contribuție cât mai mică pentru că are nevoie de bani. Pe de altă parte, ar vrea să ia cât mai mulți bani. Însă toate lucrurile acestea, până la urmă, se rezolvă matematic. Lumea se împacă, se resemnează și se ajunge la un, da, spus de toți cei 27. Marea problemă este că vine și Parlamentul, care are și el părerile lui. Sigur, Parlamentul nu este orice. Parlamentul are co-decizie în buget, deci oricât ar fi de puternică instituția care se numește Consiliul European, care concentrează tot ce înseamnă putere politică la nivelul UE, nu poate trece peste Parlament atunci când vine vorba de buget, unde are co-decizie”.



România ar urma să dispună de o alocare de aproape 80 de miliarde de euro





În forma convenită de liderii statelor naționale din UE, România ar urma să beneficieze de o alocare de aproape 80 de miliarde de euro, potrivit anunțului făcut marți dimineață de către președintele Klaus Iohannis. Întrebat ce parte a înțelegerii îi nemulțumește pe eurodeputați, Traian Băsescu a explicat: „Parlamentul este o structură politică, care dă mai mult mesaje politice decât mesaje pragmatice, iar eu să știți că ieri am avut o poziție foarte dură legată de chestiunea aceasta, poziție neașteptată, care de regulă nu place, dar trebuie luată și ea în seamă. Spre exemplu, vă pot spune care sunt nemulțumirile Parlamentului. Parlamentul spune așa, s-au dat prea puțini bani pentru sănătate, prea puțini bani pentru cercetare, prea puțini bani pentru educație, prea puțini bani pentru trecerea la societatea digitală.

„De asemenea, Parlamentul critică faptul că șefii de stat și de guvern nu au pus în concluziile Consiliului, care a durat patru zile, modul cum se va face rambursarea celor 750 de miliarde (n.r. – de euro), cu insistența să desemneze și sursa. Ei, aici însă trebuie să fim rezonabili. Este clar că toate statele sunt în dificultate, indiferent că se numesc Germania, România, Malta sau Olanda. Această pandemie nu a lăsat pe nimeni în stare de confort, ori a cere bani în plus mi se pare o eroare. Niciodată statele membre n-au avut atâția bani de la UE câți vor avea în acest exercițiu bugetar. Mai mult, din cei 750 de miliarde, primele 600 de miliarde trebuie furnizate statelor în primii doi ani. Să dea Dumnezeu să avem cum să îi cheltuim, să putem să îi cheltuim! Deci României i-ar reveni, să spunem, în primii doi ani, nu din buget, ci din fondul de redresare, din bani împrumutați, să cheltuiască vreo 20 de miliarde”, a mai spus Traian Băsescu.