Traian Băsescu e de părere că plasarea Sorinei Pintea în arest preventiv a fost o măsură „exagerată”: „Un control judiciar combinat cu supraveghere tehnică rezolva orice” (VIDEO)

Traian Băsescu este de părere că măsura arestului preventiv în cazul Sorinei Printea a fost una „exagerată”, „atât timp cât un control judiciar combinat cu supraveghere tehnică rezolvă orice problemă”.

Referitor la poziționările de genul „hoții trebuie să stea la pușcărie”, Traian Băsescu a explicat: „Și proștii, unde? Oamenii lipsiți de omenie, unde? Pentru că aici discutăm de o femeie. Un bărbat suportă mai ușor arestul, că e bărbat, dar o femeie de 50 de ani, pentru ce să o bagi în arest preventiv?”.

Silviu Mănăstire, realizatorul emisiunii „Dosar de politician” de pe B1 TV, a subliniat că și judecătorul din speța Sorinei Pintea era femeie.

„În general, justiția noastră este dominată de doamne, și judecătorii, și procurorii sunt preponderent femei. Mi s-a părut exagerată măsura, atât timp cât un control judiciar combinat cu supraveghere tehnică rezolva orice problemă”, a fost replica lui Traian Băsescu.

Întrebat ce crede despre faptul că PSD susține că „s-a dat drumul la vânătoare” și că vor urma cazuri asemănătoare cu alți social-democrați implicați, Traian Băsescu a replicat: „A fost reacția și a presei, și a publicului, care cred că a fost un semnal de luat în seamă de către justiție, atât timp cât violatorii nu îi arestezi preventiv, tâlharii nu îi arestezi preventiv, hoții nu îi arestezi preventiv”.

„Trebuie un echilibru. Știu că justificarea e că e fost demnitar sau demnitar, «să-l dăm ca exemplu». Din justiție ați dat atâtea exemple, încât ați decredibilizat justiția. În 2015 și 2016 ați reușit să prăbușiți încrederea în justiție. Este adevărat, și pe fondul presiunilor pentru aplicarea unui MCV, care nu mai are nimic comun cu obiectivele lui inițiale”, a mai spus fostul președinte, duminică seară.

