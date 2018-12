Băsescu: Liderii Opoziției au de învățat o lecție din eșecul moțiunii de cenzură - Dacă nu sunt împreună, nu au nicio șansă nici măcar la alegerile din 2020 (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că din eșecul celei mai recente moțiuni de cenzură, partidele de Opoziție au de învățat o lecție: în fața PSD nu se poate câștiga altfel decât printr- alianță.

”Poate învață tinerii lideri ai Opoziției, Barna, Orban - care nu mai e chiar așa tânăr, chiar și Eugen Tomac poate învață că dacă nu sunt împreună, nu au nicio șansă nici măcar la alegerile din 2020. M-am uitat la declarațiile lui Barna care recunoștea că s-a greșit și asta e, dar... Nu se poate fără alianțe. A fost o speranță că Ponta ar reuși să rupă mai mult din PSD, să se creeze două partide socialiste, era o speranță de fragmentare a acestui monolit care înseamnă PSD, dar Ponta e preocupat mai mult de spectacol și partidul lui va fi un eșec. Așa cred. Deja a început să-și drumul înapoi cei care s-au aliat cu Ponta”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

