Traian Băsescu: Este ridicol ce încearcă unii să insinueze legat de posibile înțelegeri cu Gabriela Firea. Credeți că am intrat într-o cursă la Primăria Capitalei ca să o pierd? (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu, actual candidat pentru funcția de primar general al Capitalei, a catalogat drept ridicole informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora intrarea sa în cursa electorală ar reprezenta un avantaj pentru Gabriela Firea, iar el ar avea o înțelegere subterană cu actualul edil. În acest context, Băsescu a amitit că el a fost cel care a propus ca Nicușor Dan să fie candidatul dreptei pentru Primăria Generală a Capitalei și a subliniat că PMP nu putea veni cu un ”candidat de paie” după ce a fost exclus din alianță.

”Neg categoric orice înțelegere. În toată cariera mea politică, nu au existat înțelegeri făcute pentru candidaturi uninominale. (...) Ceea ce încearcă unii să insinueze legat de posibile înțelegeri este cel puțin ridicol. (...) Credeți că am intrat într-o cursă la Primăria Capitalei ca să o pierd?”, a spus Traian Băsescu.

În ceea ce perivește intrarea sa în cursa electorală pe ultima sută de metri, actualul europarlamentar PMP a precizat: ”Eu am fost cel care a propus ca Nicușor Dan să fie candidatul partidelor de dreapta, lucru care a fost valabil până cu o săptămână înainte de a se decide listele, când Ludovic Orban i-a spus lui Eugen Tomac «îmi pare rău, USR nu vrea să fiți și voi în alianți, deci mergem numai noi cu USR». Ce trebuia să facă PMP în situația asta, să spună că nu candidăm ca să nu îi încurcăm. Sigur, sunt riscuri odată cu intrarea mea în competiției. Sau ei la cei s-au așteptat, să punem un candidat de paie?”.

Totodată, Traian Băsescu a declarat că liderul USR, Dan Barna, nu vrea ca Nicușor Dan să câștige Primăria Capitalei pentru că acest lucru iar putea pune în pericol funcția de președinte al partidului.

"Ei au făcut socoteli de începători în politică. (...) Au confundat votul de la partide cu votul uninominal, care este cu totul altceva. (...) În fapt, Barna nu vrea ca Nicușor Dan să câștige Primăria Capitalei pentru că i-ar priclita președinția partidului, iar Ludovic Orban s-a agățat de Nicușor Dan ca să nu-l lase pe Rareș Bogdan să candideze la București. L-a declarat candidatul alianței, agreat de toate partidele. Deci și-au rezolvat două partide care să le asigure menținerea scaunelor de președiți de partide", a mai spus Băsescu.

Întrebat dacă a existat un plan secret ca să fie desființat PMP și să fie absorbit de PNL, Traian Băsescu a precizat: ”Da, ei au mizat pe un scor foarte slab al partidului la aceste locale ca să-l preia PNL, pentru că, practic, PMP este o fracțiune din ceea ce a fost marele PDL. (...) Există o teorie în PNL care spune «aveți grijă, că Băsescu a mai luat un partid de la 4%, PDL-ul, și l-a dus la 36%. Vedeți că partidul ăsta mic a trecut pragul la toate alegerile, nu-l neglijați»”.

