Traian Băsescu a explicat, duminică seara, în direct pe B1 TV, rezultatele obținute de candidații înscriși în cursa spre Cotroceni în primul tur al alegerilor prezidențiale, care vor culmina pe 24 noiembrie.

„Cred că e rezultatul abordărilor politice pe care le-a avut fiecare. Paleologu a fost susținut de un partid mic, cu resurse puține și a avut un rezultat excepțional pentru situația în care a candidat. Era previzibil că Iohannis se va apropia de 40%, iar Dăncilă va trece de 20%. PSD numai dacă-și trimite structurile face 20%. Faptul că în rural au avut cu circa 1 milion de voturi mai puțin arată că a fost o foarte slabă mobilizare a primarilor. În marile orașe nu poți mobiliza electoratul, dar în comune se putea.Primarii PSD au cam stat acasă”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV Acesta a mai spus că în turul al doilea Iohannis va câștiga cu 65%-35% sau poate chiar 70%-30%.

Fostul președinte a vorbit și despre Dan Barna, care s-a dovedit a fi „extrem de fragil la prima lovitură mediatică”.

„Nu-mi dau seama de ce atâta vulnerabilitate la Barna, probabil faptul că încă nu e definit foarte bine pe scena politică. A fost extrem de fragil la prima lovitură mediatică. Asta arată că mai are de crescut de consolidat până să se înscrie într-o cursa prezidențială”, a adăugat Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.