Traian Băsescu: Greu de spus dacă va trece moțiunea de cenzură. Orban se bazează pe trei trădători de profesie, și anume Hunor, Tăriceanu și Ponta (VIDEO)

Eurodeputatul PMP Traian Băsescu a declarat luni seară, în direct pe B1TV, că este „greu de spus” care va fi rezultatul moțiunii de cenzură de joi, pentru că Ludovic Orban, președintele PNL, își bazează demersul pe „trei trădători de profesie”, și anume Kelemen Hunor, Călin Popescu-Tăriceanu și Victor Ponta.



„Greu de spus. Este vremea trădărilor, iar faptul că Orban își bazează moțiunea pe trei trădători de profesie, Kelemen Hunor, Tăriceanu și Ponta, nu mi se pare cea mai sigură soluție. Nu vorbesc trădători la votul de cădere a guvernului, ci de trădători de după. Orban crede că va face guvern după moțiunea de cenzură. Eu am dubii serioase că Ponta va sta ca mielul și nu va încerca alte aranjamente. Ponta, Tăriceanu și Hunor”, a explicat Traian Băsescu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

