Băsescu: Guvernul PNL poate face performanță dacă nu se încurcă în propriul program. Mulți nici nu citesc 60 de pagini într-un an... (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat, pentru B1 TV, că liberalii au șansa de a face o treabă bună la Palatul Victoria, condiția fiind să nu se încurce în propriul lor program de guvernare. În loc să scrie un program de 60 de pagini, că sunt unii care nici nu citesc 60 de pagini într-un an, liberalii mai bine s-ar fi ghidat după raportul de țară întocmit pe anul acesta de către Comisia Europeană, consideră europarlamentarul PMP.

Întrebat cum i se pare lista de miniștri ai Cabinetului Orban, Băsescu a răspuns: „Bună. Comparând guvernele lui Dragnea, guvernul lui Dăncilă cu acest guvern, indiscutabil acesta e cu două trepte deasupra. Dați-mi exemplu că ar fi vreun Cuc prin guvernul ăsta. N-au! Sau era omul ăla ... Andrușcă... omul ăla era ministru și când vorbea... Am avut ocazia să-l văd protejat de senatorii PSD în Parlament, a fost de un penibil total! N-au niciun Andrușcă”.

