Traian Băsescu: Guvernul Dăncilă are un președinte ostil, spre deosebire de cel condus de Emil Boc în 2009 (VIDEO)

Traian Băsescu a catalogat marți seară, în direct pe B1TV, drept „ireponsabilitate” actuala stare de fapt din politica românească, în condițiile în care coaliția guvernamentală s-a destrămat înainte de prezidențiale, lasând Guvernul Dăncilă sub suspiciunea că nu mai are sprijin parlamentar.



Totuși, fostul președinte a explicat că guvernarea minoritară social-democrată de acum nu este similară cu cea din 2009, pe când Emil Boc era forțat de împrejurări să conducă un Guvern de această factură. Principala diferență este că acum, spre deosebire de atunci, Executivul de la Palatul Victoria are un președinte ostil la Cotroceni.



„Situația nu e similară cu cea din 2009. Într-adevăr, pe 1 octombrie 2009, PSD pleca de la guvernare și Guvernul Boc rămânea minoritar. Asta în perspectiva alegerilor prezidențiale, unde Geoană, președintele PSD, candida împotriva mea.



Situația nu e similară pentru că, atunci, era un președinte, adică eu, care susținea Guvernul Boc, pe când acum PSD are un președinte, care este ostil Guvernului Dăncilă”, a afirmat Traian Băsescu, în direct pe B1TV.



Întrebat dacă este președintele Iohannis este cu adevărat ostil față de Guvernul Dăncilă, Traian Băsescu a răspuns: „Categoric, da. Deci, nu pot miza pe sprijinul președintelui până la capăt. Atunci am găsit formulele constituționale să menținem acel Guvern minoritar până la terminarea alegerilor prezidențiale, când s-a schimbat jocul politic, urmare a faptului că a pierdut Geoană, și am putut așeza un Guvern cu Boc în frunte”.



În aceste condiții, fostul președinte a explicat ce ar trebui făcut mai departe, pentru ca România să iasă din impasul în care a intrat, dar a scos în evidență și un aspect neprevăzut de Constituție.



„În primul rând, trebuie respectată Constituția. Primul lucru este că, în baza art. 85 alin. 3, nu se mai poate face remanierea guvernamentală de la premier la președinte, ci urmare a schimbării structurii Guvernului, prin ieșirea ALDE, va trebui ca remanierea să fie aprobată întâi de Parlament și apoi consființită de președinte.



Eu cred că aici este un lucru neprevăzut în Constituție. Spre exemplu, pentru a face remanierea, trebuie făcută în maximum 45 de zile, prin Parlament, dar numirea miniștrilor interimari se poate face pe varianta clasică, de la premier la președinte. Deci cei trei interimari, pe care trebuie să-i numească doamna Dăncilă, trebuie să meargă direct pe varianta Dăncilă-Iohannis”, a adăugat Traian Băsescu.

