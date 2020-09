Traian Băsescu i-a cerut, luni seară, demisia lui Dacian Cioloș din politică. Candidatul PMP la Primăria Capitalei spune că Cioloș, pe când a ocupat funcția de prim-ministru al României, a desfiinţat doi şi un sfert şi a lăsat clanurile să îşi facă de cap peste tot în țară.

Traian Băsescu îi cere demisia lui Dacian Cioloș din politică

Candidatul PMP la alegerile locale din 27 septembrie pentru fotoliul de edil al Capitalei îl găsește vinovat pe Dacian Cioloș pentru scăparea de sub control a clanurilor interlope din țara noastră.

„Eu îi cer demisia lui Cioloş din politică pentru modul în care a desfiinţat doi şi un sfert şi a lăsat clanurile să îşi facă de cap peste tot în ţara asta. Ce demisie să mai ceri şi cine să vină, că ăştia guvernează cu linia a cincea din partid, pentru că primele patru s-au dus”, a afirmat Traian Băsescu, într-o conferinţă de presă susţinută marţi la sediul PMP, întrebat cum vede faptul că Dan Barna şi Dacian Cioloş îi cer demisia Monicăi Anisie de la Educaţie.

Liderul PLUS Dacian Cioloş a afirmat că Monicia Anisie ar trebui să demisioneze de urgenţă de la minister, pentru că instituţia pe care o conduce nu ştie ce vrea.

Traian Băsescu: 'Îi cer demisia lui Dacian Cioloş din politică pentru modul în care a desfiinţat doi şi un sfert şi a lăsat clanurile să îşi facă de cap peste tot în ţara asta'DESPĂRȚIRE ȘOC în showbizul românesc! Nimeni NU se aștepta ca ei să se despartă după 33 de ani de căsnicie

Ludovic Orban: Doamna Anisie a fost secretar de stat în timpul guvernării Cioloș. Atunci a fost bună și acum nu mai e?

La rândul său, premierul Ludovic Orban a spus, duminică, la Călărași, că solicitarea lui Dacian Cioloș de demitere a ministrului Educației este un demers politic.

„Doamna Anisie a fost secretar de stat în timpul guvernării Cioloș. Atunci a fost bună și acum nu mai e?”, a întrebat Orban.

Întrebat dacă are ceva să îi reproșeze ministrului Educației în ceea ce privește gestionarea deschiderii noului an școlar, premierul Ludovic Orban a spus că atunci când a avut ceva să îi reproșeze Monicăi Anisie, a făcut-o.

„Când am avut ceva să îi spun i-am spus. În proces nu e implicat exclusiv Ministerul Educației, e Ministerul Sănătății, sunt autoritățile locale. Administrația locală are un rol foarte important și am încercat să comunicăm cât mai bine cu autoritățile locale”, a spus Orban.