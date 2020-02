Traian Băsescu: Îl voi susține fără rezerve pe Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei. PSD va pierde și sectoarele Bucureștiului dacă opoziția va propune candidați unici și acolo (VIDEO)

Traian Băsescu este de părere că PSD va pierde și Primăria Capitalei, și cele de sector în eventualitatea în care opoziția la actualele administrații propune candidați unici. Fostul președinte a lăudat decizia PNL de a-l susține pe Nicușor Dan în cursa către postul de primar general și, la rândul său, și-a manifestat sprijinul pentru deputatul independent.

„Văd o undă de înțelepciune la PNL, ceea ce e foarte bine. Eu vorbesc de mult că Nicușor Dan este candidatul care trebuie să strângă toată opoziția, sau toată dreapta. Mă bucur că, astăzi, și liberalii au anunțat acest lucru. Vă asigur că eu voi fi un susținător fără rezerve al lui Nicușor Dan și PMP, din câte știu, va tranșa foarte rapid chestiunea, în structurile sale de conducere”, a declarat Traian Băsescu, joi, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Se întâmplă acum!” moderată de Tudor Barbu.

Întrebat ce înseamnă această unificare a opoziției, Traian Băsescu a explicat: „Este esențial ca Bucureștiul să fie câștigat de dreapta, iar semnificația va fi uriașă, pentru că este al doilea om ca număr de voturi, după președinte, indiferent că e dintr-un singur tur. Oricum, rămâne al doilea om după președinte. Va fi un semnal foarte bun pentru teritoriu”.

„La București vor pierde și sectoarele PSD dacă se merge cu un singur candidat al dreptei. Dacă dreapta se unește și la Primăria Generală, și la sectoare, PSD pierde și șectoarele, și Primăria Capitalei”, a mai spus Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.