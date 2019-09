Traian Băsescu: Îmi e silă de ce face Meleșcanu, dar mi-ar plăcea ca Tăriceanu să simtă ce e trădarea și pe pielea lui / Cum comentează fostul președinte jocul politic din ultimele zile (VIDEO)

Traian Băsescu a comentat, miercuri, în direct pe B1TV, situația politică fierbinte din acest moment. Fostul președinte a afirmat că, pe de o parte, îi este „silă” de ce face Teodor Meleșcanu, iar acest „simțământ” i-ar crește dacă, odată cu numirea în fruntea Senatului, fostul ministru de Externe ar lua după el și câțiva senatori ALDE, dar pe de altă parte mărturisește că s-ar bucura ca Tăriceanu „să înghită cupa amarului până la capătă” și să simtă ce e trădarea „și pe pielea lui”.



„Nici eu nu știu ce vreau. M-aș bucura ca Tăriceanu să înghită cupa amarului până la fund și să piardă grupul parlamentar de la Senat. Pe de altă parte, ar fi o mare mizerie pe care ar face-o Meleșcanu. Deci, pe de o parte, mă uit cu silă la ce face Meleșcanu și mi-ar crește acest simțământ dacă ar rupe și câțiva senatori de la ALDE. Pe de altă parte, aș vrea ca Tăriceanu, care și el e un trădător de meserie, că s-au numit doi trădători de meserie în politică, m-aș bucura să vadă ce e trădarea și pe pielea lui, nu numai pe pielea lui”, a afirmat Traian Băsescu, în emisiunea Talk B1 cu Laurențiu Botin.



În orice caz, fostul președinte spune că „telenovela Meleșcanu” are un singur deznodământ.



„Păi deocamdată cu Meleșcanu se va termina cu Meleșcanu făcându-se de râs în orice condiții. Oportunismul lui proverbial îl face să se cațere oriunde poate, deși nu face nimic pe oriunde se duce, dar absolut nimic. Însă, el cred că e născut în zodia șefilor, nu știu care e zodia aia, dar cel puțin după Revoluție a ocupat numai funcții mari, trecând dintr-un partid în altul, cu un zâmbet suveran și cu o lipsă de bun simț greu de găsit la alt politician. Dacă mă întrebați pe mine un pronostic, nu va fi președinte al Senatului. Cred că sunt destui oameni care se revoltă la această nouă sinecură pe care o primește Meleșcanu în baza a ceea ce știe el să facă cel mai bine, să trădeze”, a mai declarat europarlamentarul PMP.



Întrebat dacă nu cumva Dăncilă ar putea cumpăra susținerea lui Meleșcanu la șefia Senatului, Traian Băsescu a răspuns: Nu cred că îi știe pe toți, care nu sunt de acord cu numirea lui Meleșcanu”.



Nu în ultimul rând, Traian Băsescu a explicat și de ce l-a numit pe Teodor Meleșcanu în fruntea Serviciului de Informații Externe, pe vremea când era președinte. Actualul europarlamentar spune că, la acea vreme, a ales să procedeze ca și în cazul Serviciului Român de Informații și să numească un director apropiat de Opoziție, și nu unul din propriul partid.



„La fel cum am judecat și în cazul numirii lui Maior, adică am cedat fără să îmi ceară nimeni sau dacă vreți fără să facă nimeni presiuni conducerea serviciilor de informații Opoziției. Mi s-a părut un lucru democratic ca, în calitate de președinte, să nu numesc politicieni din partidul meu, pentru a fi suspectat că fac un tandem cu ei. Și viața mi-a dat dreptate. Dacă ați observat, George Maior își petrecea timpul liber cu oameni din partidul lui, cu Dragnea, cu Ponta, cu profesorul Dâncu, și nu cu mine. (...) Cât a fost director la SIE a rămas apropiat la liberali și avea întâlniri frecvente cu liberalii”, a adăugat Traian Băsescu.

