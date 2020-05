Traian Băsescu, implicat într-un accident rutier fără victime. Mașina de poliție din fața coloanei oficiale în care se afla fostul președinte, lovită de un șofer care i-a tăiat calea (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a fost implicat într-un accident rutier ușor, duminică dimineață, în București. Antemergătorul coloanei oficiale, în care se afla și eurodeputatul, a lovit o mașină care i-a tăiat calea. În urma impactului, nicio persoană nu a fost rănită.



Accidentul a avut loc, duminică dimineață, în jurul orei 10:45, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Este vorba despre coloana oficială în care se afla și fostul președinte Traian Băsescu. Mai exact, implicată în ciocnire a fost mașina de poliție care deschidea drumul coloanei oficiale, iar autovehiculul avea toate semnalele acustice și luminoase pornite, numai că un alt șofer, care nu a respectat aceste indicații, a acroșat ușor autoturismul autorităților, susțin reprezentanții Brigăzii Rutiere din București.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, iar în aceste momente polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere București fac cercetări.

