Traian Băsescu: „Impresia despre România este groaznică. Nimeni nu înțelege cum am ajuns în situația în care deținătorii puterii executive să-și dea jos guvernele” (VIDEO)

Statele partenere nu înțeleg cum deținătorii puterii executive au ajuns în situația de a-și da jos propriile guverne, a afirmat, vineri seară, în direct pe B1 TV, Traian Băsescu, care susține că situația e „fără precedent”.

„În primul rând, suntem într-o situație fără precedent. Guvernul PSD a fost trântit de două ori chiar de majoritatea PSD - o dată Grindeanu, o dată Tudose, iar acum venim cu guvernul liberal, care vrea să se trântească și el de două ori. Este fără precedent în lumea civilizată ca partidele, structurile care dau guverne, să vrea să dea voturi ca să pice. Impresia despre România este groaznică. Nimeni nu înțelege cum am ajuns în situația în care deținătorii puterii executive să-și dea jos guvernele - de patru ori se întâmplă, dacă se finalizează ceea ce dorește Iohannis. Țara arată rău din acest punct de vedere”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea „Actualitatea Românească” moderată de Sorina Matei.

Eurodeputatul a explicat că „mai este un lucru care trebuie avut în vedere și președintele ar trebui să citească foarte corect acest lucru în Constituție. Este o singură putere care, prin Constituție, este destinată a fi stabilă - Parlamentul. Deci, dacă vrei să dărâmi guvernul, îl dărâmi prin moțiune de cenzură. Președintele îl suspenzi, majoritatea îl poate suspenda oricând, cu sau fără motiv, dar Parlamentul, mecanismul constituțional este făcut în așa fel încât Parlamentul să aibă maximă stabilitate. Nu întâmplător sunt condiții atât de dificile de dizolvare a Parlamentului”.

Întrebat dacă situația se aseamănă cu cea din 2009, pe când la Palatul Cotroceni se afla chiar el, Traian Băsescu a explicat: „Aduceți-vă aminte că eu am vrut să instalez guverne. În 2009, după ce a căzut Guvernul Boc, am încercat să instalez alte două guverne, cu Lucian Croitoru, a căzut în Parlament, după care l-am desemnat pe Liviu Negoiță, pentru care Parlamentul nu s-a mai întrunit să voteze validarea guvernului. S-a mers în alegeri, după alegeri majoritatea s-a consolidat și am putut să-l numesc pe Boc din nou. Eu nu am avut nicio tentativă de dizolvare a Parlamentului prin căderea a două guverne”.